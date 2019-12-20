كشفت مصادر أن يقظة دوريات الأمن بنقطة التفتيش الجنوبية بمحافظة القنفذة، أحبطت صباح اليوم الخميس، تهريب 209 حزمة قات مخدر حاول وافد باكستاني تهريبها داخل شاحنة، وتم تحريز الممنوعات وإحالة صاحبها إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات.
وأشارت مصادر إلى أن دوريات نقطة تفتيش الجنوبية بالمحافظة تباشر جهود الضبط الميدانية؛ اعتدادًا بمبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، منوهةً باستمرار عمليات الضبط لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة بحسب صحيفة “سبق”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 209 حزم قات بناقلة في القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.