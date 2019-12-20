من بائع خضار إلى مستشار في إحدى الشركات .. قصة ملهمة لشاب سعودي (فيديو)

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روى شاب سعودي قصة كفاحه التي بدأها من بائع في محل خضار لدى مواطن، حتى أصبح مستشاراً في إحدى شركات التطبيقات الكبرى بالعاصمة الرياض.

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وقال الشاب عبد العزيز العتيبي في لقاء ببرنامج “تم” على قناة SBC، إنه عمل في بداية حياته موظفاً عند شخص على بسطة خضار، واستمر في العمل معه لمدة سنتين حتى تمكن من تجميع مبلغ افتتح به محلاً للجوالات.

وأضاف العتيبي أنه اضطر لإغلاق محل الجوالات بعد فترة تقارب السنتين، وتوجه بعد ذلك إلى العمل سائقاً على “تاكسي”، وظل يعمل عليه، حتى سجل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات.

وتابع أن الشركة التي كان يعمل لديها “كابتن” استدعته بعدما شاهدت تقييماته مرتفعة للاستفادة من خبرته، وعرضت عليه أن يعمل لديها مستشاراً متعاوناً، فقبل وقدم العديد من الأفكار التي ساهمت في تطوير الشركة، أبرزها اقتراحه إنشاء منصة لتسجيل الكباتن عن بُعد، بعدما كان التسجيل عن طريق زيارة مقر الشركة.