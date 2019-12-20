طبيب يحذّر من مقطع روجه أحد المشاهير حول شراب ينقّي الجسم ويعالج من كل الأمراض

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حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من مقطع فيديو روجه أحد مشاهير مواقع التواصل، عن شراب ينقّي الجسم من السموم ويعالج من كل الأمراض، مؤكداً أنه مقطع كاذب وعبارة عن فيلم كرتوني.
وقال الخضيري عبر حسابه في “تويتر”: “يدور مقطع كاذب عن شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض ووو، لايمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كرتوني”.
وأوضح أن الخلايا لا تستجيب بهذه السهولة وهذه السرعة إلا في أفلام الخيال العلمي أو التمثيل، وخيالات البائعين للوهم، مثل: تسويق أي منتج لتطويل العمر أو تكبير الأعضاء أو إذابة الدهون.
وأضاف الخضيري: “تنقية الجسم من السموم لا تحتاج دواءً ولا علاجاً ولا شراباً يابانياً ولا إفريقياً، كلها بيع وهم وتسويق تجاري بحت لمنتجات لا تفيد ولا تنفع”.
وأكد أن الجسم ينقّي نفسه بنفسه عبر الكبد والكلى ومنظومة متكاملة معقدة لا يفهمها إلا خالقها، وأن المطلوب فقط هو الإكثار من الماء وتقليل الدهون والمقليات وممارسة الرياضة لتنقية الجسم.
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