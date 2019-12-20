هل يؤثر سهم أرامكو المجاني على مخصص حساب المواطن ؟

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تساءل عدد من المكتتبين في شركة أرامكو السعودية عن مدى تأثير سهم أرامكو المجاني الذي سيتم منحه للمكتتبين بعد 6 أشهر على مخصص حساب المواطن وهل يعتبر من العوائد التي يجب الإفصاح عنها؟

وقالت خدمة العملاء في وقت سابق ردًّا على مواطن يسأل عن حقيقة وقف الدعم عن المساهمين في أرامكو بالقول: لا يؤثر ذلك على تسجيلك في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

ويتوجب إدراج الأرباح المتحققة من الاكتتاب في أسهم أرامكو ضمن الدخل الخاص بالأسرة وفق القواعد المتبعة لتحديث بيانات الدخل.

مَن يستحق الأسهم المجانية؟

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وكانت أرامكو أوضحت في نشرة الاكتتاب أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون،شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.

شرط الحصول على الأسهم المجانية

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.

الحد الأقصى للأسهم المجانية

وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط..، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.

