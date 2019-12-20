قيادي تنظيم القاعدة في اليمن وراء حادث طعن الفنانين بالملز

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بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم ، أولى جلسات النظر في قضية 2 من المتهمين في حادثة الطعن في حديقة الملك عبدالله في الملز لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض وأصيب خلالها رجلان وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية.

وكشفت التحقيقات أن المتورطَيْن في الجريمة قد تم تكليفهما بها من قِبل أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قد صرح في حينه أن الأجهزة الأمنية باشرت حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه (مقيم يمني الجنسية)، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وتم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل لعدم مقدرتهم على دفع تكاليفه.

