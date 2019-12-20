6 حالات اختناق من عائلة واحدة بالطائف بسبب نار التدفئة

تعرض ستة أفراد من عائلة واحدة للإصابة بالاختناق جراء إشعالهم نارا بغرض التدفئة، داخل أحد المنتجعات في منطقة الهدا بالطائف.
جاء ذلك، حسبما أفاد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف «شادي عابد الثبيتي».
وأشار «الثبيتي» إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.
وأضاف أنه عند وصول أول فرقة تبين أن العائلة تعرضت للاختناق أثناء النوم عن طريق استنشاق الدخان، الناتج عن إشعال النيران بغرض التدفئة.
وذكر أن وضع الحالات استعدى تقديم خدمة طبية لازمة؛ حيث تعرض خمسة من العائلة بإصابات بسيطة فيما صنفت حالة طفل بالمتوسطة ليصبح الإجمال ستة أشخاص.
وعلى إثر ذلك، تم نقل الحالات للمستشفى لإكمال الرعاية اللازمة.
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