السعودية اليوم / شرح أسماء الله الحسنى درسٌ بدعوي الطائف



الطائف 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس

ينظم مكتب الدعوة والإرشاد بالطائف الاثنين المقبل درساً بعنوان " شرح أسماء الله الحسنى.. السميع "، عقب صلاة العشاء.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الكلمات الوعظية والدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:00ت م

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