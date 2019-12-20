الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب وإمكانيات الحوثيين

أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أنها ستقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن بشأن هجمات أرامكو.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن «اعتداء أرامكو أدى إلى تصعيد التوتر بالمنطقة».
وأشارت إلى أن نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب وإمكانيات الحوثيين.
وكشفت معلومات استخباراتية غربية، عن اسم القيادي في الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن الهجوم الذي استهدف وحدات تابعة لشركة «أرامكو» السعودية في 14 سبتمبر الماضي.
ونقل موقع «Intelligence Online»، الفرنسي عن مصادر أن القائد الإيراني رضا شاهي، قاد الهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لأرامكو.
وأوضحت المعلومات أن «شاهي»، الذي يوصف بـ«قاسم سليماني صنعاء» يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن.
وبيّنت المعلومات أن هذه الوحدة الإرهابية الإيرانية معززة بخبراء من «حزب الله»، وصلوا البلاد من لبنان، بحسب «روسيا اليوم».
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