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أدلة جديدة تثبت عدم تنفيذ هجوم أرامكو من اليمن
الجمعة 20 ديسمبر 2019
كشف تقرير أمريكي حديث عن ظهور أدلة جديدة بعد تحليل حطام الأسلحة المُستخدمة في الهجوم على منشأتي أرمكو السعودية تشير إلى أن الهجوم جاء من الشمال وليس من الجنوب.
وتبنت مليشيا الحوثي الهجوم على أرامكو الذي وقع شهر سبتمبر الماضي في محاولة لتبرئة إيران من الواقعة.
وأوضح التقرير أن إحدى الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم عبرت موقعاً على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي قبل أن تصيب أهدافها.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران.
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