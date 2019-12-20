مجددا.. الأسهم الأمريكية تغلق على قمم قياسية مرتفعة

الجمعة 20 ديسمبر 2019

استأنفت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية موجة صعودها، مسجلة مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الخميس، مع تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بأن اتفاق تجارة أوليا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه أوائل يناير/كانون الثاني.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 136.59 نقطة، بما يعادل 0.48% ليصل إلى 28375.87 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.13 نقطة، أو 0.44%، مسجلا 3205.27 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.48 نقطة أو 0.67% إلى 8887.22 نقطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقهما التجاري المسمى بالمرحلة واحد بداية يناير/كانون الثاني، مضيفا أنه تم الانتهاء منه تماما ويخضع فقط "لتنقيح" فني.

وأضاف أن اتفاق التجارة تم بالفعل كتابته وترجمته، وإنه لن يكون خاضعا لأي إعادة تفاوض.

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وأعلنت الصين، الجمعة، توصلها إلى اتفاق تجاري مرحلي مع الولايات المتحدة، وهو ذات الأمر الذي أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "إن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن زيادة واردات بلاده من الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والزراعة والمستحضرات الطبية والخدمات المالية".

وأضاف أن الصين ترحب بدخول الخدمات والمنتجات الأمريكية إلى أسواقها.

وأعلن ترامب أن إدارته توصلت إلى اتفاق كبير جدا للمرحلة 1 مع الصين.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية العقابية التي كان من المقرر أن تسري في 15 ديسمبر/كانون الأول.