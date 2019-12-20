العد التنازلي لبداية #معرض_إحساس_للعطور في #الرياض @secopa16

︎ . هنا تشاهدون العد التنازلي لبداية أكبر حدث بالممكلة و هو معرض احساس للعطور في الرياض بداية من تاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ حتى نهاية ١ يناير ٢٠٢٠ الوقت المتبقي للمعرض





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