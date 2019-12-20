«التعليم» تعلن أسماء المرشحين لجائزة حمدان بن راشد

أعلنت وزارة التعليم، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة 22 بجميع فئاتها. وباركت الوزارة للمرشحين والمرشحات وفريق العمل المكلف بمهمة التنسيق والمتابعة، الجهود المبذولة والنتائج المتميزة بعد انتهاء المرحلة الثانية المركزية من مراحل تحكيم المشاركات على مستوى المملكة، متمنيةً لهم التوفيق في المراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة. وجاءت الأسماء كالتالي : ثانياً: فئة المعلم المتميز Advertisements ثالثاً: فئة المعلم الخليجي فائق التميز

رابعاً: فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة

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