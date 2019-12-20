تفقَّد محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، مساء الخميس، الطرق التي تضررت بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت مساء البارحة على المحافظة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت المحافظة: تفقد المحافظ سفر بن سعد الشهراني، الطريق الفرعية، ووقف مع رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان على الانهيار، الذي أدى إلى قطع طريق الثويعي، ووجّه محافظ فيفاء بسرعة فتح الطريق أمام المواطنين.
وأكَّد رئيس بلدية فيفاء، على المقاول المكلف بتفتيت الصخور وإزالتها، بذل المزيد من الجهود، ومواصلة العمل وفتح الطريق في أسرع وقت ممكن، فيما تتابع فرق الدفاع المدني بالمحافظة الحالة المطرية على فيفاء، وتقييم الأوضاع والمواقع الخطرة، التي يجب متابعتها والتنبيه حيالها، بالإضافة إلى وضع العلامات التحذيرية في المواقع الخطرة، والطرق المعرضة للانهيار لتلافي الحوادث على الطرق بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ فيفاء يتابع حالة الطرق المقطوعة جراء الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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