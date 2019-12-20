«هيئة الاتصالات» تغرم 25 مواطنًا ومقيمًا لحيازتهم أجهزة غير مرخصة

علمت «عاجل»، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتخذت إجراءات حازمة ضد 25 مواطنًا ومقيمًا، بعد أن كشفت التحقيقات عن حيازتهم أجهزة غير مصرحة للعمل بالمملكة وأجهزة مقوية للشبكة.
وبحسب التحقيقات، فإن بعض المتهمين قاموا بالعمل على إضرار الشبكات بقطع الكابلات العامة بقصد قطع الخدمات عن بعض المشتركين أو الاستفادة غير المشروعة من شبكات الاتصالات العامة.
وصدرت القرارات بحق المخالفين لعام ١٤٤١ه، وجرى مصادقتها منذ بداية العام الهجري الحالي، فيما تنوعت الغرامات المفروضة بين 500 و700 و2000 ريال.
ومن المقرر أن تكشف هيئة الاتصالات، عن أسماء المخالفين في بيانات مستقلة تتضمن نوع المخالفة ومقدار الغرامة على موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تأتي لحماية المستهلكين.
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