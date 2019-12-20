وزير الحج: لا عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، إنه لا توجد أية عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي سهّل قدوم الحجاج والمعتمرين للحرمين الشريفين.

وأوضح في لقاء على قناة الإخبارية السعودية، أن قرار القدوم للحج أو العمرة هو قرار «شخصي»، وعملية سهلة يمكن أن ينفذها أي شخص من جواله، مبينًا أن الوزارة منظومة ضمن 35 جهة حكومية تعمل لخدمة الحجاج.

وأضاف، أن الهيئة الملكية لها دور في تطوير البنية التحتية، وستنفذ مخططات شاملة في مكة المكرمة والمشاعر.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة طوَّرت مركز معلومات الحج والعمرة، الذى يقوم على جمع البيانات وتحليلها وربطها بمنظومة عمليات النقل والإسكان والإعاشة، بالإضافة إلى ربط الجهات العاملة بمنظومة خدمات الحج والعمرة، من خلال منصة إلكترونية موحدة.

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وتشهد منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين تطورًا تقنيًّا كبيرًا حيث أنشأت الوزارة خلال هذا العام 2019 منصة الحجز المركزي «مقام»، ومنصة الحج الذكي، ومنصة «ضيف»لعمليات النقل، ومركز عمليات النقل، والمسار الإلكترونى الموحد للحج والعمرة.

كما طورت منصة للوكيل الافتراضى للعمرة، والعديد من التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة الذكية منها «مناسكنا» و تطبيق «أرشدني».

وحصدت وزارة الحج والعمرة جائزة المركز الأول كأفضل جهة تطبق البيانات الضخمة فى إدارة عمليات التشغيل وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية، الذي انعقد دبي.