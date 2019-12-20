كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، أوقفت مؤقتًا العمل بنظام «سابر»، بعد تكدس عدد الإرساليات في منافذ المملكة.
وأوضحت المصادر، أن الجمارك السعودية وجهت موظفيها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بفسح الإرساليات التي تحتوي على منتجات تخضع لعدد من اللوائح الفنية والتي يتوجب أن يرفق معها شهاده نظام «سابر»، خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن الفسح سوف يكون بكارت اعتبارًا من اليوم الخميس، دون إلزام بشهادة «سابر»، مع التأكيد على المستورد بعدم التصرف، مؤكدة أن القرار يأتي لتيسير إجراءات التجارة وتلافي تكدس الإرساليات في الساحات الجمركية وتعرضها للتلف وتحميل المستوردين أجور بقائها في الساحات.
جدير بالذكر أن منصة «سابر» التي أطلقتها هيئة المواصفات تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته، من خلال شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودية، علاوة على رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، وخفض التكلفة الكلية.
كانت هذه تفاصيل خبر «المواصفات» توقف العمل بنظام «سابر» بعد تكدس الإرساليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.