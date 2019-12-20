«المواصفات» توقف العمل بنظام «سابر» بعد تكدس الإرساليات

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، أوقفت مؤقتًا العمل بنظام «سابر»، بعد تكدس عدد الإرساليات في منافذ المملكة.

وأوضحت المصادر، أن الجمارك السعودية وجهت موظفيها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بفسح الإرساليات التي تحتوي على منتجات تخضع لعدد من اللوائح الفنية والتي يتوجب أن يرفق معها شهاده نظام «سابر»، خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الفسح سوف يكون بكارت اعتبارًا من اليوم الخميس، دون إلزام بشهادة «سابر»، مع التأكيد على المستورد بعدم التصرف، مؤكدة أن القرار يأتي لتيسير إجراءات التجارة وتلافي تكدس الإرساليات في الساحات الجمركية وتعرضها للتلف وتحميل المستوردين أجور بقائها في الساحات.

جدير بالذكر أن منصة «سابر» التي أطلقتها هيئة المواصفات تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته، من خلال شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودية، علاوة على رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، وخفض التكلفة الكلية.