السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر السادس عشر لاتحاد إدارات الضرائب الإسلامية



نواكشوط 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر العلمي الـ 16 لاتحاد إدارات الضرائب للبلدان الإسلامية، المنظم تحت عنوان " إدخال المعلوماتية في النظم الضريبية لإدارات الضرائب في البلدان الإسلامية ".

وأسفرت أعمال المؤتمر عن العديد من القرارات، المتعلقة بإنشاء مجلس جديد للاتحاد، والتنفيذ الدقيق لخطة العمل، وتحديد البلدين اللذين سيحتضنان المؤتمرين الـ 19 و الـ 20، وتنظيم مؤتمر خلال النصف الأول من كل عام.

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