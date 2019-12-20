شكرا لقرائتكم اليوم.. اختتام استعراض الفحل وإنتاجه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-20 اليوم.. اختتام استعراض الفحل وإنتاجه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة في لون الوضح متابعات الخليج 365 - واس Advertisements يسدل الستار اليوم الجمعة، على عرض “الفحل وإنتاجه” باستعراض لجنة التحكيم “7 فحول” فئة الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة. وستشهد آخر أيام استعراض الفحل وإنتاجه عرض فئة الفحل وإنتاجه في لون الوضح، بمشاركة سبع فحول وإنتاجها أمام أعضاء لجنة التحكيم، للملاك : “مبخوت هذال نزهان الدوسري، خالد صالح عبد العزيز الراجحي، عبود هريسان ناصر المقاطي، طاحوس فالح دغيم المسعري، سالم عبدالله مطر البقمي، محمد عبدالله الفصام الدوسري، حسين حمد هادي الغصين”، فيما سيعلن عن نتائج الفحول وإنتاجها بعد ظهور فحوص الـDNA الذي يثبت أن الإنتاج يعود إلى الفحل. تابعنا على شارك الخبر







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