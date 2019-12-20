التجارة ومخزون أمريكا يقودان النفط لذروة 3 أشهر

الجمعة 20 ديسمبر 2019

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 3 أشهر في معاملات هزيلة قبل عيد الميلاد الخميس، مدعومة بأنباء اليوم السابق عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية واستمرار انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



ووفقا لرويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 66.54 دولار للبرميل، مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالي.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا ليغلق على 61.22 دولار للبرميل.

وكان حجم التداول هزيلا، مع اتجاه النفط لتحقيق صعود أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.

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وتدعمت الأسعار بقرار الصين في وقت سابق من الشهر إلغاء خطة لفرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية من 15 ديسمبر/كانون الأول واتفاق المرحلة 1 بين واشنطن وبكين، والذي خفف توترات التجارة.

حسّن اتفاق أكبر اقتصادين في العالم توقعات الاقتصاد العالمي، وعزز فرص زيادة الطلب على الطاقة العام المقبل ودعم أسعار النفط.

وقال بيل باروش، الرئيس لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو: "السوق مسرور بإزاحة رسوم (15 ديسمبر/كانون الأول) جانبا وبالهدنة التجارية الحالية".

وفي مؤشر جديد على تحسن العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية الخميس قائمة جديدة لست منتجات أمريكية ستكون معفاة من الرسوم ابتداء من 26 ديسمبر/كانون الأول.