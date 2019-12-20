شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف طالب يؤدون الاختبارات بمدارس الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

يلتحق يوم الأحد، 178231 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في مدارس الحد الجنوبي، بلجان الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ، تزامنًا مع انطلاقة الاختبارات بالمرحلة الابتدائية بجميع مدارس المملكة، وذلك لأول مرة بعد تعديل لائحة تقويم الطالب بالمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام من الاختبارات النهائية الفصلية إلى التقويم المستمر.

» لائحة التقويم

ويأتي هذا بعد توجيه وزير التعليم حمد آل الشيخ، بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

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وتضمن التوجيه اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية «التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة»، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة.

» جولات ميدانية

ونفذت إدارات التعليم بالحد الجنوبي الخمس وهي «جازان، صبيا، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، نجران»، عدة إجراءات، سبقت فترة الاختبارات، لمتابعة الانضباط المدرسي، والوقوف على مستويات الطلاب والطالبات، ونواتج العلم، إضافة إلى جولات ميدانية، والوقوف على برامج توعية الطلاب بالانضباط، وتأهيل قادة المدارس على نظم وإجراءات الاختبارات في المرحلة الابتدائية، وتأهيل معلمي المواد على بناء الاختبار الجيد، وتعريف منسوبي التعليم من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين على آلية التعديل على المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب، وتزويدهم بالتعاميم المنظمة للعمل والأدلة والمنشورات الخاصة بالتعديل على المادة.