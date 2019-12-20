شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تطوير كورنيش «نوارس» العزيزية خلال 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي لـ ”الخليج 365” عن افتتاح مشروع كورنيش النوارس بالعزيزية خلال 30 يوما، موضحا أن مدّة المشروع بالكامل كانت نحو 6 أشهر من تاريخ تسليمه للمقاول، وأن نسبة الإنجاز فيه وصلت حتى الآن إلى 85 %.

» تفاصيل مشروع

وذكر م. الزايدي، أن مشروع ممشى كورنيش النوارس عبارة عن مضمار مشي على امتداد الشاطئ من مادة الأكرليك المطاطي بطول 1800 متر طولا، و3 أمتار عرضا، بمساحة تصل لـ5700 م2، ويحتوي على مشّايات إنترلوك على مساحة 6 آلاف م2، بالإضافة إلى 120 عامود إنارة ديكورية، و900 كرسي جلوس، و70 منطقة خضراء، على مساحة 8300 م2 تحوي حوالي 250 شجرة.

» تقديم خدمات

وأكد أن المشروع جاء بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة. وأضاف: إن تطوير الممشى كان لأهميته وما تشهده المنطقة من توسعة ونهضة عمرانية وسياحيّة هذه الفترة، كما يوجد العديد من المشاريع التي تخدم الأهالي، وتوفّر لهم سبل الراحة والترفيه، بمستوى يتناسب مع مستوى التطوّر.

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» محفزات استمرار

بدوره، أوضح المواطن سلمان الثوّاب أنه يمارس الرياضة منذ أكثر من 5 أعوام، وأنه يتردد على الممشى منذ شهر، مشيدا بهذه الخطوة التطويرية، معتبرها إحدى المحفزات لاستمراره بممارسة الرياضة والجري حول المضمار، وما يشهده من رعاية واضحة، مقترحا على الجهات القائمة على المشروع وضع حاجز يحمي الأطفال من السقوط في قاع البحر، متوقعا وجود مسطحات زراعيّة تجمّل المكان وتجذب العائلات.

» أفكار واعية

وأكد المواطن زياد حسين الرابح، أنه من ممارسي الرياضة منذ 3 أعوام، ويستخدم الممشى طيلة عامين قبل التطوير، موضحا أن هذه الخطوة نوع من الوعي الذي تقدّمه الجهات للأهالي لدفعهم إلى ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم. مقترحا على الجهة القائمة على المشروع وضع خطوط للمشاة، بالإضافة إلى أرقام لحساب المسافات لهواة الجري.