شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التحالف الإسلامي: للإعلام دور كبير في محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن للإعلام دورا كبيرا وفعالا في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقدم المغيدي خلال استقباله وفدا إعلاميا من مؤسسات إعلامية مختلفة برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، أمس، شرحا مفصلا عن عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الشأن العسكري والسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بالارتكاز على قيم الشرعية والاستقلالية، والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح اللواء الركن المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدا في التواصل مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة؛ لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة، وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي هذا السياق، تم عقد جلسة نقاش بعنوان «المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية» قدمها الممثل الإعلامي للمملكة في التحالف د. محمد الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوا، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.