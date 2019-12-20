شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الدعم السعودي للاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أمس، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، كما جرى مناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم.

واستعرض الربيعة -خلال اللقاء على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مدينة جنيف، بحضور سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز الواصل- جهود المملكة الإنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين والنازحين في جميع دول العالم.

ومن ناحية أخرى التقى مساعد المشرف العام لمركز العمليات والبرامج م. أحمد البيز، في مقر المركز بالرياض أول أمس، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جيلبير أنغبو والوفد المرافق له. وقدم البيز خلال اللقاء نبذة عن المشروعات التي ينفذها المركز لدعم المزارعين، وتقديم الأدوات اللازمة لهم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة بطرق احترافية، لزيادة الإنتاج الزراعي بالمناطق الأكثر خصوبة في الدول المحتاجة حول العالم وبالأخص اليمن وسوريا والصومال، مشيرًا إلى دعم المركز للأنشطة الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية، بهدف دعم صمود المزارعين وتعزيز سبل معيشتهم من خلال تأمين المواد الغذائية الأساسية لأسرهم وحماية أراضيهم من التصحر. وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين المركز والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في المشاريع ذات الصلة بمجال تحسين سبل العيش والتعافي المبكر والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والإصحاح البيئي، والبحث عن السبل الكفيلة لتخطي التحديات لتنفيذ هذه البرامج التي تحقق منظومة الأمن الغذائي والتعافي المبكر للدول ذات الاحتياج. وأشاد جيلبير أنغبو بالدعم السعودي الرائع للنشاط الزراعي، بوصفه دعامة مهمة للاقتصادات الوطنية في البلدان المحتاجة، منوهًا بالشراكة الإستراتيجية بين المركز والصندوق الدولي.