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خادم الحرمين يؤكد تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مصر

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي. وقام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعيد، خلال استقبال الرئيس المصري له أمس بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي، أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار السفير راضي إلى أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، -رعاه الله- كما أكد الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن دعم أواصر التضامن العربي.

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