شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الجهود الإنسانية للمملكة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، في المعرض المصاحب للدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة في مدينة برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية. واستعرض المركز في جناحه الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 45 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع «مسام» لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن. وقد زار رئيس وفد المملكة باجتماعات الدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة وزير المالية محمد الجدعان جناح المركز، إذ اطلع على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال المركز، وأبدى إعجابه بما شاهده من جهود إغاثية وصلت إلى أربع قارات في العالم، كما زار جناح المركز وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير. وحظي الجناح بزيارة العديد من رواد المعرض الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.

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