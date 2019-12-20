شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 248 ألف م3 مياه أمطار بالنعيرية والجبيل وعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

سحبت بلديات محافظتي الجبيل والنعيرية وبلدة عريعرة 247980 متر مكعب مياه أمطار هطلت خلال الفترة الماضية، وتم تصريفها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج.

وصرفت بلدية محافظة الجبيل أكثر من 225 ألفا و450 مترا مكعبا من مياه الأمطار، التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها خلال الأيام الماضية، وتم تصريفها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. نايف الدويش، أن البلدية نفذت خطتها، التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار، وذلك فور هطول الأمطار خلال الفترة من يوم السبت الماضي وحتى يوم الأربعاء الماضي، وصرفت الفرق الميدانية المياه من عدة مواقع عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج في شوارع وأحياء المحافظة.

وفي النعيرية، صرفت بلدية المحافظة 21 ألفا و918 مترا مكعبا من مياه الأمطار، التي هطلت على المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما قامت الفرق الميدانية بالبلدية بنزح المياه من الأماكن المنخفضة في الشوارع الرئيسة والجانبية والطرق، التي تتجمع فيها المياه، بعد موجة الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية.

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وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. نايف الرجباني، أن البلدية سخرت كافة إمكاناتها وطاقاتها الخدمية من خلال تكثيف أعمال فرق الطوارئ بالبلدية وإدارة الحركة والصيانة وفرق النظافة المتمركزة في الشوارع الرئيسة، التي تتجمع بها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وكذلك استعداد معدات البلدية والمقاولين التابعين، الخاصة بشفط مياه الأمطار على مدار الساعة.

وفي عريعرة، صرفت البلدية أكثر من ٦١٢ مترا مكعبا من مياه الأمطار، عبر قنوات تصريف المياه، والمعدات والصهاريج، من المراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية م. أحمد الغامدي، أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار، وذلك فور هطول الأمطار من خلال تكثيف الفرق الميدانية والصهاريج في الأحياء والشوارع والطرقات، وكذلك الفريق المختص لموسم الأمطار، لافتا إلى أن الفرق الميدانية قامت بتصريف المياه من عدة مواقع لتجمع مياه الأمطار بالمراكز الإدارية.