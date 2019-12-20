شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية الأحساء بـ200 ألف م3 مياه معالجة يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وتتولى المؤسسة إدارة نشاط الري الزراعي في عموم المملكة وتقوم بتشغيله وتطويره، كما تعمل عبر مشروع نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من منطقتي الخبر والدمام إلى الأحساء بطاقة «200» ألف متر مكعب يومياً.
وسجلت المؤسسة مع نهاية 2019، نسبة توطين الوظائف للمواطن السعودي 100% في جميع قطاعاتها الإدارية والفنية، عبر الاستفادة من الأيدي العاملة الوطنية الماهرة من خريجي المعاهد المهنية والصناعية والكليات التقنية.
وجاء سعي المؤسسة في تحقيق اكتمال نسبة توطين وظائفها لهذا العام، تماشيا مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة، المبنية على توجهات رؤية المملكة الطموحة في شغل الوظائف بأيدٍ سعودية، عبر الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات البشرية المحلية.
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