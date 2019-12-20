شكرا لقرائتكم خبر عن قياس رضا المرضى بمستشفى العيون والان نبدء بالتفاصيل

أطلق قسم تجربة المريض بمستشفى مدينة العيون مبادرة تحت عنوان «يهمنا رأيك»، يستهدف من خلالها معرفة رأي المراجع عن مستوى الخدمة المقدمة له.

وتستطلع المبادرة التي دشنها مدير المستشفى فهد الكليب رأي المريض عن المنشأة الصحية التي زارها مؤخرا، وعن مدى رضاه عن الخدمة المقدمة له من قبل الكادر الصحي، وترسل من خلال رسالة نصية عبر الجوال، وهو ما يمكن المريض من إبداء الرأي بكل حرية تامة، إلا أن ذلك يستوجب على المراجع تحديث البيانات لدى قسم الاستقبال في المنشأة الصحية التي زارها.

وأوضحت رائدة الصالح المشرفة على المبادرة أن للمبادرة الأثر الإيجابي في رفع الأداء وتحسن الخدمة بشكل كبير وأننا نسعد بإبداء الآراء.