شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المظلات العشوائية بسوق الأنعام والان نبدء بالتفاصيل

تكثف أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات جهودها لتطوير العناصر الخدمية بسوق الأنعام المركزي، وصولا إلى أداء تشغيلي أفضل لخدمة المستفيدين من السوق، وفق معايير جودة في التنفيذ والمخرجات، وبما يتماشى مع تطلعات النمو ومتطلبات السوق.

وأكدت وكالة الخدمات استمراريتها في برنامج تصحيح أوضاع سوق الأنعام بالأحساء، لإنهاء التشوهات البصرية، عبر إزالة المظلات العشوائية المجاورة للحظائر، في الوقت الذي تمت إزالة الإحداثيات غير النظامية من البناء أو التشبيك، بعد أن تم إعطاؤهم الإنذار بإزالتها.

وشددت الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة في إدارة المسالخ أهمية اتباع الأنظمة والتعليمات التي من شأنها العمل على تنظيم السوق، وتحسينه عبر تنفيذ خطة شاملة للتطوير تشمل الأحواش وساحات الحراج.

وقال وكيل الخدمات م.ناجي المري: إن خطة الأمانة تعمل على تكثيف النظافة العامة بالسوق، وتوفير بيئة صحية، ومنع العشوائية في الأحواش والمحافظة على تطوير كافة الشؤون الخدمية بمنطقة سوق الأنعام المركزي.