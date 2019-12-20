شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للتراث المعماري ببلدية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أهمية توثيق التاريخ المعماري للمحافظة، مبينا أن الخصائص المعمارية التراثية المحلية تعتبر عنصر جذب سياحي مميز.

وطالب خلال لقائه أمس الأول الباحث والمهتم بالتراث العمراني إسماعيل آل هجلس، بجمع عناصر التراث المعماري للمحافظة، واعدا بعمل معرض دائم في البلدية ليتسنى لزوار المحافظة التعرف على هذا التراث.

ولفت إلى أن بعض أساليب البناء القديمة موجودة وبارزة حتى يومنا هذا، ويمكن أن نراها في جميع أنحاء العالم، سواء في المباني أو المساجد أو المتاحف والمعارض الفنية.

وتحدث آل هجلس عن أهمية التصوير الضوئي وعلاقة التراث العمراني بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلى أهمية الأقواس «العقود» التي تميزت بها البيوت القديمة.

وقدم آل هجلس لرئيس البلدية عملا فنيا عبارة عن نموذج للزخرفة الجصية القطيفية «مثقوبة - مشاخيل»، كما قدم كتابا من تأليفه وتصويره يحتوي على مواضيع تختص بتاريخ ومكانة القطيف التاريخية.