شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستي».. لتطوير المرافق التعليمية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بالمنطقة الشرقية سعيد الزهراني، على سعي وزارة التعليم للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لخارطة المنظومة التعليمية، مضيفا إن خير شاهد على ذلك إسناد العديد من الأعمال لشركاء الوزارة من الشركات المتخصصة في عدة مجالات حيوية، ومنها: النقل المدرسي، وأعمال صيانة ونظافة المباني المدرسية.

وأضاف خلال فعاليات ورشة العمل الخاصة بشرح تطبيق «مدرستي»، إن ذلك يأتي لتخفيف الأعباء على القيادة التعليمية؛ للتفرغ للعمل على تجويد ودفع عجلة البرامج التعليمية التي تتبناها وزارة التعليم، تماشيا مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» لقطاع التعليم؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

وشهدت الورشة تقديم فريق عمل تطبيق «مدرستي» عرضا مرئيا تضمن شرحا وافيا عن التطبيق، وآليات استخدامه من قبل قياديي المدارس، والذي يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، من خلال منصة واحدة؛ لتسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، بين قائد المدرسة والمقاول المسؤول عن حل مشكلة نظافة المرفق التعليمي، ويتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بنظافة المرفق في أقل وقت ممكن، وبوضوح وسهولة من خلال تسجيل قائد وقائدة المدرسة الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار طلب جديد، ثم اختيار المشكلة ووصفها، وإرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد، مع النقر على خيار «التالي» لاختيار المبنى الذي يوجد به المشكلة، ثم اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له، وأخيرا إرسال الطلب لتلقي الخدمة.