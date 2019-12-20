شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية قسطرة كهرباء القلب بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أجرى أطباء مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، أول عملية قسطرة كهرباء القلب وكي للأنسجة القلبية التي تتسبّب باضطراب نبض القلب ونظمه، لمريض في العقد الثامن من عمره. وأوضح رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، استشاري أمراض القلب والكهرباء القلبية د.موسى الحربي، أن العملية أُجريت بعد استكمال تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكادر الطبي المتميز الذي تعامل مع الحالة بكفاءة عالية في جميع مراحلها، بدءًا بالفحوصات الأولية، والأشعة، حتى انتهاء إجراء العملية بنجاح.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالدمام د.منصور توفيق، أن مركز القلب في تخصصي الدمام، يقدم خدمات نوعيه للمستفيدين، سواء مرضى القلب، أو المرضى الذين يحتاجون تقييما دوريا لحالة القلب، كمرضى الأورام، ومرضى زراعة الأعضاء، والمرضى الذين هم بحاجة لعمليات جراحية ممن لديهم عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب، كالسكري، وارتفاع ضغط الدم والدهون.

وبين د.توفيق أن الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل في إجراء رسم القلب، والأشعة التلفزيونية للقلب، والأشعة القلبية عبر منظار المريء، وعمل مجهود القلب عبر السير، وعبر الأشعة الصوتية، ومراقبة نبض ونظم القلب عبر جهاز مراقب القلب لمدة 24 إلى 48 ساعة، إضافة إلى مراقبة ضغط الدم عبر جهاز مراقب الضغط لمدة 24 ساعة، والمسح الذري للقلب، بالتعاون مع الاستشاريين في قسم الأشعة.

وأشار إلى أن المركز بدأ بإجراء القسطرة القلبية بهدف تكامل الخدمة المقدمة لمرضى القلب، وفي حال حاجة المريض لجراحة القلب المفتوح فيتم نقله إلى أحد مراكز القلب المتخصصة في المنطقة.

وتابع: إن المركز يقدم أيضًا خدماته في العيادات الخارجية للمرضى المحولين، لمتابعة مرضى القلب، وكذلك يقدم خدمات تنويم المرضى، سواء في العناية القلبية، أو في جناح المرضى.