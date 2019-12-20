شكرا لقرائتكم خبر عن 30 بحثا في المؤتمر العالمي لأمراض السرطان والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلقت أمس، أعمال المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان، الذي نظمته جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بحضور نخبة من الاستشاريين والأطباء على مستوى الوطن العربي والعالم. واطلع الحضور، قبل الافتتاح، على المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم العديد من الجهات المختصة في مكافحة مرض السرطان.

» تكريم الفائزين

وكرم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د.إبراهيم العريفي، الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان في دورتها الخامسة، بعد أن استقبلت لجنة التحكيم 30 بحثا مشاركا بمجال أمراض السرطان، من الاستشاريين المختصين من مختلف مناطق المملكة والدول الخليجية والعربية، وفاز بالمركز الأول د.فاطمة الهملان، والمركز الثاني د.ملاك الثقفي، والمركز الثالث د.سليمان الزبيري.

» تقدم علمي

وأكد رئيس المؤتمر د.إبراهيم الشنيبر، رئيس اللجنة العلمية في جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن أنشطة لجنة الشئون العلمية بالجمعية، التي قدمت وشاركت منذ إنشائها في أكثر من 160 فعالية علمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل، استفاد منها أكثر من 21715 من الكوادر الصحية، وذلك إيمانا من الجمعية بمسؤوليتها العملية تجاههم في مجال التقدم العلمي في علوم السرطان في المملكة.

» ساعات تعليمية

وأفاد الشنيبر بأن المؤتمر شهد محاضرات لـ56 متحدثا، في عشر جلسات علمية، منها خمس جلسات في اليوم الأول، التي خصصت لأورام الثدي والقولون، حيث إنها الأكثر شيوعا في المملكة، وجلسات اليوم الثاني لأورام المسالك البولية، والسرطانات النسائية، وسرطان الرئة، وسرطان الدم، مشيرا إلى موافقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على المادة العلمية للمؤتمر، ومنح 14 ساعة تعليمية للحضور، الذين بلغ عددهم 900 شخص.

» بحث علمي

وأضاف: «انطلاقا من حرص جمعية السرطان على تشجيع البحث العلمي في علوم السرطان بالمملكة والعالم العربي، فإن الجمعية تفخر بتوليها إدارة جائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان، والتي نجحت بفضل الله ثم بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونهنئ الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة».

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» نهج رعاية

وقال الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي د.دانييل ريغامونتي: «أطباء وممرضات الأورام لدينا نهج رعاية محورها الأشخاص، متعددة التخصصات وقائمة على الأدلة عند رعاية مرضى السرطان ، حيث نُقدر في مركز جونز هوبكنز عمل جمعية السرطان السعودية بالشرقية، ونفخر بالشراكة معهم في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض السرطان في المنطقة».

» أفضل الممارسات

وأشار إلى أن المؤتمر يستضيف العديد من المتحدثين ذوي الخبرة والمختصين حول أحدث وأفضل الممارسات للتعامل مع السرطان، حيث تعمل جميع الكوادر الصحية بلا كلل مع المجتمع لصالح مرضى السرطان وأسرهم، لتخفيف عبء أمراض السرطان في المملكة العربية السعودية.

» شمولية ومهنية

وأوضحت رئيس قسم الأورام بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي د.نفيسة الفارس، أن المركز يشارك في المؤتمر العالمي عن أمراض السرطان، سعيا للتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير خدمات رعاية المرضى بشمولية ومهنية عالية والتميز بالخدمات العلاجية، مبينة أن المركز يعمل على تقديم الخدمات الطبية بشمولية لعلاج السرطان جراحيا وكيميائيا وبيولوجيا وإشعاعيا، ليكون بذلك علامة وإضافة لمنجزات طب الأورام في المملكة.

» أسمى الدروس

وقالت: «ما تعلمناه نحن الممارسين الصحيين أطباء وممرضين وغيرهم، من شجاعة مرضانا في مواجهة مرض عضال كالسرطان وصبرهم على وطأته وعطاء ذويهم، هو من أسمى الدروس التي لا تقل عما نتناقش فيه من مستجدات طب الأورام».