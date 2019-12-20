شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مدنية في «تجارية الجوف» والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف، أمس، خدماتها للرجال في مقر الغرفة التجارية بمدينة سكاكا، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «نأتي إليك»، المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

وأكدت أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.