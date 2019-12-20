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شكرا لقرائتكم موعد صرف رواتب المعلمين والعلاوة السنوية والتسكين باللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد صرف رواتب المعلمين والعلاوة السنوية والتسكين باللائحة الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب ملتقى المعلمين والمعلمات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواعيد صرف رواتب الشهر المقبل وكذلك موعد إدراج العلاوة السنوية.
وقال ملتقى المعلمين والمعلمات إن موعد صرف الراتب القادم سيكون 29 -4 -1441هـ، بينما سيكون موعد إدراج العلاوة السنوية في 6-5-1441هـ، أما موعد صرف العلاوة السنوية مع الراتب الجديد 2-6-1441هـ.
أما موعد التسكين على اللائحة التعليمية الجديدة فسيكون 10-11-1441هـ بعد صرف العلاوة السنوية ونزولها.
وتابع حساب ملتقى المعلمين والمعلمات أنه يمكن معرفة الراتب بعد التسكين من خلال الرابط التالي: (هنا).
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