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موعد صرف رواتب المعلمين والعلاوة السنوية والتسكين باللائحة الجديدة

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2019-12-20

موعد صرف رواتب المعلمين والعلاوة السنوية والتسكين باللائحة الجديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب ملتقى المعلمين والمعلمات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواعيد صرف رواتب الشهر المقبل وكذلك موعد إدراج العلاوة السنوية.

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وقال ملتقى المعلمين والمعلمات إن موعد صرف الراتب القادم سيكون 29 -4 -1441هـ، بينما سيكون موعد إدراج العلاوة السنوية في 6-5-1441هـ، أما موعد صرف العلاوة السنوية مع الراتب الجديد 2-6-1441هـ.

أما موعد التسكين على اللائحة التعليمية الجديدة فسيكون 10-11-1441هـ بعد صرف العلاوة السنوية ونزولها.

وتابع حساب ملتقى المعلمين والمعلمات أنه يمكن معرفة الراتب بعد التسكين من خلال الرابط التالي: (هنا).

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