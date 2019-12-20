وقت نزول حساب المواطن 1441 الدفعة الخامسة والعشرون ديسمبر 2019| كم باقي على موعد الإيداع

تم تحديد موعد صرف حساب المواطن أو وقت نزول حساب المواطن 1441 السعودي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليكون في العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن أن يتقدم موعد إيداع حساب المواطن السعودي في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية أو يتأخر في حال تمت موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة أو السبت، ويجب العلم بأن برنامج حساب المواطن 1441 تم إطلاقه من أجل تقديم الدعم للأسر أصحاب الدخل المنخفض لتحمل الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة.

ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة الخاصة بالشهر الميلادي الجاري، بالإضافة إلى رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي، كما يمكنكم التعرف على وسائل اتصال حساب المواطن المتنوعة ومنها رقم تليفون حساب المواطن الموحد.

وقت نزول حساب المواطن 1441

بدايةً نود التعريف ببرنامج حساب المواطن السعودي، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني تم إنشاءه من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمواطنين بالمملكة العربية السعودية المستحقين بصورة مباشرة عن طريق منصة موحدة وهي بوابة حساب المواطن الإلكترونية، فهو يقوم بتخفيف الأعباء الناتجة عن إصلاحات المملكة الاقتصادية ضمن رؤية المملكة الحكيمة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

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حيث يهدف حساب المواطن السعودي لتخفيف الآثار الاقتصادية المختلفة على أصحاب الدخول المنخفضة، وتشجيع المواطنين السعوديين على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، ويتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، وبعد الانتهاء من تسجيل حساب مواطن جديد يتم دراسة حالة الأهلية من جانب حساب المواطن، ثم يتم الإعلان صدور نتائج الأهلية للدورة القادمة ليتم التحقق منها من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج.

أما عن وقت نزول حساب المواطن 1441 فمن المقرر أن يتم صرف مبالغ الدفعة الرابعة والعشرون الخاصة بشهر نوفمبر 2019 يوم الأحد بتاريخ 10 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 13 ربيع الأول 1441هـ، ويتم الإعلان عن البدء في إيداع مبالغ حساب المواطن مع بدء الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، ويمكنكم الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي (ca.gov.sa) المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

حاسبة حساب المواطن

من يرغب في استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة الاستحقاق من الدعم، فيمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، حيث يتم التحقق من مبلغ الاستحقاق أو استعلام حساب المواطن من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم التواصل مع دعم حساب المواطن من خلال الاتصال المباشر على رقم تليفون حساب المواطن (19912).

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ25 شهر ديسمبر 2019