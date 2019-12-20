“الأمن السيبراني” يحذّر من ثغرات أمنية في متصفح “كروم” وبعض منتجات “هواوي”

أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرين أمنيين بخصوص تحديثات جديدة لمنتجات هواوي ومتصفح جوجل كروم. وأطلق المركز تحذيراً متوسط المستوى من تحديثات أمنية، أصدرتها شركة هواوي لمعالجة عدد من الثغرات قد يستغلها المهاجم في تعطيل عمل خاصية “Huawei share “، والكشف غير المصرح به عن المعلومات فضلاً عن الإخلال بعمل النظام. وفيما يتعلّق بمتصفح جوجل كروم، أطلق المركز تحذيراً عالي المستوى من تحديث جديد لمعالجة ثغرة في المتصفح في أنظمة “ويندوز، ماك، لينوكس”، والتي قد يستغلّها المهاجم في تنفيذ برمجيات خبيثة.

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