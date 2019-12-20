بعد يومين من انهيار السور الخارجي.. جامعة المعرفة: الاختبارات في موعدها

أكدت جامعة المعرفة، مساء اليوم، أن الاختبارات المقرر عقدها خلال الأسبوعين المقبلين سوف تعقد في أيامها المعلنة. وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر»: «إنه سيتم خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة تحديد وقت ومكان الاختبار». يذكر أن الجامعة قررت تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس 18- 2019/12/19 حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات بعد وفاة مواطن ومقيم؛ إثر سقوط جزء من سقف المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية.

وذكرت الجامعة، في بيان لها أن الحادث الذي وقع- أمس الأول الثلاثاء- نتج عنه أيضًا إصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج في المستشفيات، وخرج منهم أحد عشر شخصًا، ولا يزال اثنان يتلقيان العلاج اللازم. وأكَّدت أن تنفيذ خطة الإخلاء تم في زمن قياسي؛ بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومشاركة عدد من المواطنين في موقع الحادث. وأضافت الجامعة، في بيانها، أنها «تشاطر أسر المتوفين العزاء في مصابهم، وتتمنى السلامة للمصابين، كما تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الحادث؛ بالتعاون مع الجهات الرسمية». ولفتت الجامعة إلى أنه قد تم تخصيص رقم جوال للتواصل مع الجامعة للرد على استفسارات الطلاب والطالبات 0555121598.