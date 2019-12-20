طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، أن تشهد معظم مناطق المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة. كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة).
ويشهد جنوب غرب المملكة سماءً غائمةً جزئياً، ولا يستبعد تكون الضباب على شرق ووسط المرتفعات الجنوبية والغربية بالمملكة، وتُسجَّل أعلى درجة حرارة في القنفذة بـ 35 درجة مئوية، فيما تسجل حائل أدنى درجة بـ 1 درجة مئوية.
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