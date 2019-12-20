كشف عضو الاتحاد العربي للفلك، الدكتور خالد الزعاق عن أفضل الأماكن لرصد الكسوف الحلقي الذي سيحدث الأسبوع المقبل.
وقال «الزعاق»، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، «بقي أسبوع على كسوف الشمس الحلقي والذي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26، مشيرًا إلى أن هذا الكسوف لم يحدث منذ 118 عامًا ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا أي في عام 1504 – 2102». وأشار «عضو الاتحاد العربي للفلك» إلى أن أفضل مكان لرصده على جبل الأربع في الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق”: كسوف حلقي لم يحدث منذ 118 عامًا وهذه أفضل الأماكن لرصده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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