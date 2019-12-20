الشؤون الإسلامية ترشد 362 مليون ريال

ونتج عن ذلك توفير أكثر من 4 ملايين ريال، وتخفيض الصرف على مبان محددة من 2 مليون إلى «1,5» مليون، وشملت -أيضا- المباني المستأجرة في موسم الحج، إذ كان عدد المباني المستأجرة في موسم حج عام 1439 «6» انخفضت إلى مبنيين فقط.
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