الشؤون الإسلامية ترشد 362 مليون ريال

تماشيا مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التزمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بترشيد الإنفاق العام، وتحقيق الكفاءة المالية في استخدام الموارد، والحد من الهدر، وذلك بمراجعة مناطق التحسين ورفع جودة الصرف، إذ تم ترشيد أكثر من 362 مليون ريال في ميزانية 2019، والاستفادة منها بالصرف على اعتمادات وبنود ومشروعات أخرى، كصيانة وترميم وتسوير المساجد والجوامع ونظافتها وتجديد فرشها، وكذلك المباني، ونظم إدارة المشروعات. كما شملت خطة الترشيد والإنفاق استغناء الوزارة عن مبان مستأجرة، وتخفيض الصرف على مبان أخرى، مع عدم تأثير هذه القرارات على جودة مشروعات الوزارة في الداخل والخارج.

ونتج عن ذلك توفير أكثر من 4 ملايين ريال، وتخفيض الصرف على مبان محددة من 2 مليون إلى «1,5» مليون، وشملت -أيضا- المباني المستأجرة في موسم الحج، إذ كان عدد المباني المستأجرة في موسم حج عام 1439 «6» انخفضت إلى مبنيين فقط.