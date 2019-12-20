إنهاء 70% من حديقة مربة الجديدة

أنهت أمانة منطقة عسير ما يقارب 70% من أعمالها بحديقة مربة الجديدة، والتي تم إنشاؤها على الطريق السريع الرابط بين مربة ورجال ألمع. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحديقة ستغذى بالمسطحات الخضراء وأكثر من 72 نخلة وأنواع متعددة من الأزهار على مساحة تبلغ 2500 م2، إضافة إلى شبكات الري الحديثة. فيما ستتم تهيئة الحديقة بالجلسات العائلية ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال مختلفة الأشكال، إلى جانب توفير دورات المياه ومواقف سيارات مخصصة للزوار، عوضا عن استخدام أنظمة إنارة حديثة للحديقة، مؤكدا أن جاهزيتها لاستقبال الزوار ستكون فور الانتهاء من كل الأعمال، مبينا أن هذه الحديقة هي امتداد لمشروعات الأمانة الخدمية التي تنفذها بالمنطقة، بتوجيهات ودعم من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.



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