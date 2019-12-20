القصيم الأقل بطالة للنساء على مستوى المملكة

نتائج إيجابية
اطلع الأمير فيصل بن مشعل، على نشرة سوق العمل السعودي للربع الثالث من 2019، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، إذ سجلت منطقة القصيم أقل نسبة لبطالة النساء على مستوى المملكة، إذ بلغت 5.9%، كما بلغت نسبة البطالة في المنطقة 6.60%.
وثمّن أمير منطقة القصيم النتائج الإيجابية للتوطين، وانخفاض نسبة البطالة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة، عبر فتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة. مبينا أن حملة وطن بلا مخالف، ولجنة السعودة، عنصرين مهمين لنجاح التوطين في القصيم.
تعاون وتنسيق
أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أهمية تنمية وتعزيز الاستثمار في المنطقة بشكل أوسع، وتسهيل الفرص الاستثمارية لتنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ماضية في تمكين أبناء وبنات دوت الخليج من فرص العمل التي تخدم تنمية دوت الخليج، وعلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: «ما يزال أداء الغرف التجارية في منطقة القصيم أقلّ من المطلوب، في تعزيز الاستثمار وتنميته وفتح الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، من داخل وخارج المنطقة، شاكرا القطاع الخاص على تجاوبه مع جهود التوطين في المنطقة، لافتا الانتباه إلى أن التعاون والتنسيق بين القطاعات أساس لنجاح كل مهمة، مذكّرا بأهمية التعاون والتكاتف بين جميع الجهات الشريكة المعنية بذلك».
يذكر أن منطقة القصيم أول منطقة أطلقت برنامج التوطين في شوال 1437، بالشراكة بين إمارة منطقة القصيم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نتج عن ذلك تعميم سمو وزير الداخلية بتطبيق برنامج التوطين في إمارات المناطق، نظير النجاحات التي حققها التوطين في المنطقة.
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