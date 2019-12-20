الشورى يطلع على رؤية الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة المقبلة

تقرير سنوي
خلال الجلسة العادية الحادية عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على التقرير.
الموارد البشرية
من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/ 1440. وخلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي يعقدها الأربعاء يصوت الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438/ 1439، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.
الغذاء والدواء
يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورأيها، وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.
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