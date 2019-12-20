تدريب منسوبي أمانة العاصمة على درونز



أقامت أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمكة المكرمة، أمس، محاضرة عن المساحة التصويرية باستخدام طائرات درونز، تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، ممثلا في مركز الإبداع البلدي وإدارة التنظيم الإداري بالأمانة. واشتملت الدورة التي قدمها الدكتور موفق القرشي على عرض لآلية استخدام تقنية التصوير باستخدام طائرات درونز (المسيرة) وتوجيهها عن بعد وبرمجتها لأداء مهامها في التصوير المساحي ورسم الخرائط، والتعريف بإمكاناتها في المراقبة والأعمال الميدانية، وتوفير البيانات المسحية والخرائط الطبوجرافية، إضافة إلى طرق استخدامها بالأجهزة الذكية وبرمجتها. وتهدف الدورة إلى تشجيع المساحين والمهندسين بالأمانة إلى استخدام التقنية الحديثة في الأعمال البلدية، وتسخير التقنية في قطاع البناء والتعمير، وتطوير أداء العمل المساحي، وتوفير البيانات بدقة عالية وبأقل التكاليف، وتطوير مهارات وخبرات المنسوبين.

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