مكافحة أسراب الجراد في القنفذة

يواصل فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمحافظة القنفذة جهوده المستمرة، لمواجهة أسراب الجراد التي دهمت المزارع، وتهدد محاصيلهم الزراعية بمراكز خميس حرب، وسبت الجارة، وثلاثاء بني عيسى، ودوقة، والمظيلف، وحلي، والقوز، وكنانة.

ووجّه محافظ القنفذة فضا البقمي، فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بتكثيف عمليات الرش الأرضي والجوي، للتخلص من أسراب الجراد الكاملة، والدبا، ومنع تكاثرها. كما طالب رؤساء المراكز وشيوخ القبائل بالتواصل مع فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، بتحديد المواقع التي تعرضت للجراد وإبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش. يذكر أن أعمال مكافحة الجراد بالقنفذة بدأت نهاية نوفمبر الماضي، إذ وصلت 6 أسراب جراد عن طريق البحر من شرق إفريقيا، وأمّنت وزارة البيئة والزراعة والمياه 25 فرقة مكافحة واستكشاف، لتغطية كل مراكز محافظة القنفذة التي تصلها أسراب الجراد، وطائرة رش جوي للمساحات الكبيرة التي يصعب الوصول إليها بالفرق الأرضية، وحققت هذه الجهود السيطرة على المناطق المعرضة لأسراب الجراد، والقضاء على الحشرات الكاملة بـ85%.