بدء محاكمة الإرهابي مستهدف الفرقة الاستعراضية بموسم الرياض

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وجرى عرض الدعوى على المتهمين وتوكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

ووجهت المحكمة للمتهم الأول عدة تهم اشتملت على التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي، والإقدام على طعن أفراد الفرقة الاستعراضية وحارس أمن، إضافة إلى انتمائه لتنظيم القاعدة في اليمن، بينما وجهت المحكمة للمتهم الثاني تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة.

جرائم المتهم الأول

- الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية

- طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، مما أدى إلى إصابتهم بجروح قطعية

- ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور

- تحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن

- تخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا فعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله

- الانتماء لتنظيم القاعدة في اليمن المصنف تنظيما إرهابيا واشتراكه معه في القتال

- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثما ويلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه من جهازه الجوال وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)

ارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على النحو الآتي:

01 - حمله السلاح الأبيض تنفيذا لجريمة إرهابية

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02 - انضمامه إلى كيان إرهابي (تنظيم القاعدة في اليمن) واشتراكه معهم في العمليات القتالية في اليمن

جرائم المتهم الثاني

- اشتراكه عن طريق التستر مع المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة

- تستره على تخطيط الأول لجريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن

- اشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة

- النصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش مزيف بمبلغ 250 ريالا

- تستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها

- دخوله المملكة بطريقة التهريب

ارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على النحو الآتي:

01 - تستره على انضمام المتهم الأول لكيان إرهابي (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن)

02 - علمه بمشروع تنفيذ جريمة إرهابية خطط لها المتهم الأول ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك