7 أنواع لخدمة إقراراتي على بوابة ناجز

قدمت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين الاطلاع على إقراراتهم الصادرة عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وتعرف هذه الخدمة

بـ«إقراراتي»، وهي عبارة عن وثيقة قانونية تثبت اعتراف المرء بما في ذمّته لغيره لضمان الحقوق. وحسب الآلية التي تعمل بها هذه الخدمة، تمكّنَ المستفيدون من الاطلاع على 7 أنواع من الإقرارات، إذ اطلعت «دوت الخليج» على هذه الأنواع التي في: إقرار التنازل، الكفالة، تغيير اسم، تنازل عن جنسية، دَين، استلام مبلغ مالي، قسمة تركة بالتراضي.

الاستفادة من الخدمة

أكدت وزارة العدل أن الخدمة تمكّن كل المستفيدين من الدخول إليها عبر بوابة ناجز، ومن بعد ذلك اختيار أيقونة الوكالات والإقرارات، واختيار أيقونة إقراراتي. وتهدف الخدمة إلى سهولة التحقق من سلامة الإقرارات، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، ورفع موثوقية المعاملات التوثيقية.

وقت قياسي

أكد المحامي بدر الشاطري، أن خدمة إقراراتي تعدّ من الخدمات التي سهلت على كثيرين الاطلاع على الإقرارات الخاصة بالأفراد، سواء المقيمين أو المواطنين، وذلك باتباع 3 خطوات بالدخول على بوابة ناجز، ثم اتباع الخطوات المذكورة في البوابة، ويستطيع الفرد من المواطنين والمقيمين معرفة الأمور التي يبحث عنها بسرعة، وفي وقت قياسي.

وساعدت الآلية على حفظ حقوق الأفراد واختصار الوقت وسرعة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمعرفة حالة التنازل والكفالة والدين واستلام مبالغ مالية وغيرها.

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خدمة الإقرار

«وثيقة قانونية تثبت اعتراف المرء بما في ذمته لغيره»

- يستفاد من الخدمة بدخول على بوابة ناجز

- اختيار التحقق من إقرار

- إدخال رقم الإقرار وهوية أحد الأطراف