وزير الصحة يدشن مركز التحكم بحائل

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مركز الإدارة والتحكم لمنظومة الرعاية الصحية في التجمع الصحي بمنطقة حائل، وافتتح المرحلة الأولى من نظام الربط مع المركز الوطني للتحكم، وتطوير منصات تحليل ودمج ونمذجة مؤشرات الأداء التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وكذلك تطبيقات الصحة الإلكترونية التي طورتها الوزارة ونظم المعلومات الصحية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وتطبيقات موعد ووصفتي وإحالة وبيانات مركز الاتصال 937.

استراتيجية إطارية

تجول وزير الصحة بمقر التجمع الصحي بمنطقة حائل و إطلع على عرض لمؤشرات الأداء في مركز الادارة والتحكم. كما رعى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية إطارية بين التجمع الصحي بمنطقة حائل و شركة ايسند جنرال الكتريك هيلث كير لتطوير البنية الاساسية لمنظومة الأداء للرعاية الصحية بالتجمع الصحي.

نموذج الرعاية

استمع الربيعة، لشرح موجز من الدكتورة منال العديلي مديرة برنامج نموذج الرعاية الصحية في التجمع و الاستاذ ماجد التفيهي مدير مشروع اداء الصحة بمنطقة حائل و فريق عمل المركز عن مؤشرات الاداء المنبثقة من نموذج الرعاية الصحية المتكاملة.

ويمثل مركز الادارة و التحكم للرعاية الصحية في التجمع الصحي بمنطقة حائل أهمية استراتيجية للتحول الصحي المرتكز على نموذج الرعاية الصحية المتكاملة و مسار نموذج مؤسسات الرعاية الصحية المسؤولة على مستوى منطقة حائل، و يعمل كمنصة متكاملة للإدارة و التحكم و دعم إتخاذ القرار و يساهم في التطوير و التحسين المستمر للأداء و تكامل البنية الأساسية و الربط بين أنظمة التشغيل و الادارة.