تأمين آليات متطورة للإطفاء والإنقاذ

ونوه العمرو بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لقطاع الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود لتطوير قدراته من الآليات والتجهيزات الفنية، لأداء مهامه على الوجه الأمثل في حماية مكتسبات دوت الخليج وسلامة أبنائه.
وأوضح أن العقد يأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بضرورة تزويد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، ووفقًا لأرقى المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في تصنيع آليات الدفاع المدني. وأكد العمرو أن هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج والعمرة، وكذلك لمواجهة حوادث المباني العالية والمستودعات المغلقة وحوادث الطرق السريعة والبرية، بالإضافة إلى إسهامها في مكافحة الحرائق الصناعية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة أبناء دوت الخليج والمقيمين، وتحقيق السلامة والحماية من المخاطر كافة.
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